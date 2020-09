Esclusiva | Doumbia | pole Carrarese su Padova e Avellino

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 11 settembre 2020) Abdou, attaccante esterno classe 1990, lascerà la Reggina. E in queste ore sta valutando alcune proposte interessanti provenienti dalla Serie C: in vantaggio c’è lache potrebbe decidere di chiudere l’operazione. Maè anche nella lista di. Foto: sito Reggina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.