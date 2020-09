Era Carlton in Willy Il principe di Bel Air: oggi a 49 anni balla e ha qualche chilo di troppo…[FOTO] (Di venerdì 11 settembre 2020) Trent’anni fa ondava in onda per la prima volta “Willy, il principe di Bel-Air”. E’ diventata una delle serie più amate degli anni Novanta e ancora oggi amiamo citare e cantare la mitica sigla. Prossimamente vedremo il reboot in chiave drama, nel quale Will Smith tornerà con una piccola parte. Willy arriva dal ghetto nella mitica Bel Air, Beverly Hills, a casa degli zii. Suo cugino Carlton è invece viziato, un po’ imbranatello, studioso e spesso viene preso in giro da Willy per il suo modo di fare. Non ha successo con le ragazze e balla in un modo davvero strambo – la Carlton dance – insomma sono agli opposti eppure diventano grandi amici. Alfonso Ribeiro: ... Leggi su velvetgossip

Era il 10 settembre 1990 quando, sul canale statunitense NBC, andava in onda per la prima volta Willy il Principe di Bel-Air, destinata a diventare tra le più iconiche serie TV degli anni ’90. “Yo, qu ...

L’ottava stagione di Vite al Limite è attualmente l’ultima trasmessa, ma ha portato in onda storie davvero incredibili, come quella dei fratelli Carlton e Shantel Oglesby. Come tutti gli altri pazient ...

Era il 10 settembre 1990 quando, sul canale statunitense NBC, andava in onda per la prima volta Willy il Principe di Bel-Air, destinata a diventare tra le più iconiche serie TV degli anni ’90. “Yo, qu ...L’ottava stagione di Vite al Limite è attualmente l’ultima trasmessa, ma ha portato in onda storie davvero incredibili, come quella dei fratelli Carlton e Shantel Oglesby. Come tutti gli altri pazient ...