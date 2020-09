Emma Marrone confessa il dolore su Instagram: “Sto invecchiando male” (Di venerdì 11 settembre 2020) Questo articolo Emma Marrone confessa il dolore su Instagram: “Sto invecchiando male” . Emma Marrone confessa tra le storie Instagram: “Sto invecchiando male…“, che cosa le succede? La cantante si trova in un momento lavorativo intenso. Emma Marrone confessa su Instagram di star “invecchiando male”; la cantante ha solo 34 anni, ma parla di alcuni malori che stanno iniziando ad appesantirla. D’altronde gli ultimi anni, per Emma, non … Leggi su youmovies

Paoletta_F : Il crogiolo di superficialità, false notizie, ignoranza, razzismo libertà di insulto impunito pone al centro la ne… - repubblica : Emma Marrone, il post su Kanye West riceve insulti razzisti, lei risponde: 'È ora di punire le parole' - armani : Italian artist Emma Marrone wore Giorgio Armani to the Venice Film Festival. #ArmaniStars #Venezia77 @la_Biennale… - infoitcultura : Emma Marrone: “Il ragazzo di colore è Kanye West, basta insulti” - infoitcultura : Emma Marrone commossa per la morte di Willy: le parole della cantante -