Emirati Arabi Uniti, ecco le regole anti Covid da seguire (Di venerdì 11 settembre 2020) Il Governo degli Emirati Arabi Uniti ha annunciato il completamento del Programma nazionale di sterilizzazione e ha pertanto revocato, a partire dal 25 giugno 2020, il coprifuoco notturno finora in essere, invitando altresì tutte le persone a limitare i contatti sociali e ad evitare ambienti affollati al fine di salvaguardare la propria salute, indossando sempre la mascherina di protezione e mantenendo un distanziamento fisico di almeno 2 metri. Nelle autovetture private non possono essere presenti più di 3 persone se non appartenenti alla stessa famiglia. Le Autorità locali informano anche che coloro che non rispetteranno le indicazioni fornite saranno soggetti a provvedimenti che vanno dalla multa all’arresto. Specifiche restrizioni si applicano a chi volesse entrare nell’ Emirato di ... Leggi su ildenaro

I contagi da coronavirus ufficialmente accertati nel mondo hanno superato quota 28 milioni, secondo i dati dell’università statunitense Johns Hopkins. I decessi totali sono oltre 908’000. Il paese più ...

Israele prova a correre ai ripari dopo il picco di contagi Covid raggiunto negli ultimi giorni. Nelle ultime 24 ore i casi positivi di coronavirus sono stati 4.038, l' 8,8% dei test effettuati, portan ...

