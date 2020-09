Emilio Vitolo | il nuovo amore di Katie Holmes che ha scaricato la fidanzata con un sms

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 11 settembre 2020) Una rottura burrascosa ha segnato la fine del rapporto tra Emilio Vitolo e la fidanzata, Rachel Emmons. Lo chef 33enne, da qualche settimana legato a Katie Holmes, avrebbe scaricato la designer, di nove anni più giovane, con un sms, poche ore prima che i media pubblicassero le sue foto insieme all’attrice. «Vitolo è un traditore e questa storia non ha alcun lieto fine», ha detto un’amica della Emmons a Page Six, spiegando come lo chef abbia messo fine ad un fidanzamento di diciotto mesi senza alcuna spiegazione.