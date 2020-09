Elezioni regionali, Toti boicotta (anche) l’incontro tra candidati organizzato da Libera sulla mafia in Liguria (Di venerdì 11 settembre 2020) I referenti liguri di Libera, nomi e numeri contro le mafie, preferiscono non farne un caso e spiegano che l’assenza di Giovanni Toti all’incontro pubblico tra candidati organizzato da un mese sia dovuta a “altri impegni concomitanti”. Eppure il rifiuto di partecipare o mandare qualcuno a suo nome all’incontro stupisce, non solo per l’ampio anticipo con il quale era stato organizzato ma anche per la centralità del tema in considerazione delle crescenti infiltrazioni mafiose in Liguria, argomento completamente assente dal programma elettorale del centrodestra. “Abbiamo organizzato questo incontro per conoscere l’opinione dei candidati su un documento che gli abbiamo consegnato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 settembre 2020) I referenti liguri di, nomi e numeri contro le mafie, preferiscono non farne un caso e spiegano che l’assenza di Giovanniall’incontro pubblico trada un mese sia dovuta a “altri impegni concomitanti”. Eppure il rifiuto di partecipare o mandare qualcuno a suo nome all’incontro stupisce, non solo per l’ampio anticipo con il quale era statomaper la centralità del tema in considerazione delle crescenti infiltrazioni mafiose in, argomento completamente assente dal programma elettorale del centrodestra. “Abbiamoquesto incontro per conoscere l’opinione deisu un documento che gli abbiamo consegnato ...

A Salerno Antonio Tajani ha incontrato gli esponenti del suo partito ed alcuni candidati alle prossime elezioni regionali ...

Pomodori e fischi per Salvini. Per il leader della Lega 5' di comizio tra cliché e provocazioni

Il leader della Lega è stato accolto da un centinaio di manifestanti, che hanno espresso tutto il loro disappunto per le idee passate e presenti del segretario del Carroccio, per il comizio ...

