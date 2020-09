Elezioni regionali, Caldoro: Lotta al Covid, De Luca falso eroe. Un politico disertore nascosto nel bunker (Di venerdì 11 settembre 2020) “De Luca oggi è il governatore più contagiato di Italia. Questo significa che in Campania si è lavorato male sul Covid, De Luca ha preferito andare in tv a raccontare menzogne e a parlare di lanciafiamme invece di occuparsi di garantire la salute dei cittadini”. Lo ha detto Stefano Caldoro, candidato del centrodestra alla guida della Regione Campania, a Coffee Break su La7. “Si è chiuso in un bunker bello protetto con mascherine che i nostri veri eroi – personale sanitario, forze dell’ordine, le attività rimaste aperte anche durante il lockdown – non avevano, perché la Regione non gliele ha fornite – ha aggiunto – Nel frattempo De Luca dal suo set televisivo raccontava quanto era bravo. Purtroppo ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 11 settembre 2020) “Deoggi è il governatore più contagiato di Italia. Questo significa che in Campania si è lavorato male sul, Deha preferito andare in tv a raccontare menzogne e a parlare di lanciafiamme invece di occuparsi di garantire la salute dei cittadini”. Lo ha detto Stefano, candidato del centrodestra alla guida della Regione Campania, a Coffee Break su La7. “Si è chiuso in unbello protetto con mascherine che i nostri veri eroi – personale sanitario, forze dell’ordine, le attività rimaste aperte anche durante il lockdown – non avevano, perché la Regione non gliele ha fornite – ha aggiunto – Nel frattempo Dedal suo set televisivo raccontava quanto era bravo. Purtroppo ...

Mov5Stelle : Tornare a casa per votare al #referendum per il #TaglioDeiParlamentari ed alle elezioni regionali i prossimi 20 e 2… - davidallegranti : Breve recap delle elezioni regionali: Toscana anno zero – Salvini ha imparato dall'Emilia-Romagna, e prova a non sp… - fattoquotidiano : ELEZIONI REGIONALI Nelle Marche l’unico rosso rimasto è per la crisi. Dopo 25 anni di centrosinistra, è favorito il… - fmondini : RT @GiorgiaMeloni: Su Il Foglio spiegano così la probabile vittoria di @AcquaroliF alle elezioni Regionali: le #Marche sono sempre più una… - laricgiu : RT @IlMattinoFoggia: VIDEO intervista #elezioni #regionali2020 , @AntoLari1986 : « @Puglia_M5S pronto a governare la #Puglia , credeteci co… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni regionali Elezioni regionali in Veneto, nove candidati alla presidenza. Come e quando si vota Sky Tg24 Regionali, Renzi: "Il Pd con Teresa Bellanova avrebbe stravinto in Puglia"

"Se in Puglia avessero candidato Bellanova, il Pd avrebbe vinto a mani basse e avremmo tutta una altra storia". Così il leader di Italia viva Matteo Renzi a 'L'aria che tirà su la7, riferendosi alle e ...

Regionali, Democratici e Progressisti si presenta ad Avellino

Domani, sabato 12 settembre, alle 10.30, presso i locali dell’hotel De La Ville di Avellino, si terrà la conferenza stampa promossa da Democratici e Progressisti. Partecipano il capolista della formaz ...

"Se in Puglia avessero candidato Bellanova, il Pd avrebbe vinto a mani basse e avremmo tutta una altra storia". Così il leader di Italia viva Matteo Renzi a 'L'aria che tirà su la7, riferendosi alle e ...Domani, sabato 12 settembre, alle 10.30, presso i locali dell’hotel De La Ville di Avellino, si terrà la conferenza stampa promossa da Democratici e Progressisti. Partecipano il capolista della formaz ...