Elezioni in Campania, Salvini a Napoli: De Luca è il vecchio. Contestatori annunciano contromanifestazione (Di venerdì 11 settembre 2020) “ll 20 e 21 settembre votano finalmente milioni di campani, chi vuole il vecchio sceglie De Luca, chi vuole provare il nuovo finalmente ha la Lega”. Arrivando a Pompei, dove apre il suo tour per le Regionali in Campania, il leader della Lega, Matteo Salvini, replica così al governatore uscente e candidato del centrosinistra, che lo aveva accusato di interessarsi a questa regione solo in vista degli appuntamenti elettorali. “Da ministro ho dato piu soldi a Napoli e alla Campania – spiega – più agenti e telecamere, che a tutto il resto d’Italia. Questi sono i fatti, mentre il signor De Luca ha promesso di togliere milioni di ecoballe e di rifiuti tossici dalla Campania, ha avuto i soldi per farlo e non ... Leggi su ildenaro

