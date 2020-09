Elettra Lamborghini, look stravolto a poco dalle nozze. Ecco come si è fatta vedere (Di venerdì 11 settembre 2020) Ora manca davvero pochissimo al matrimonio del mese. Quello di Elettra Lamborghini che, dopo un addio al nubilato da film, il prossimo 26 settembre sposerà il fidanzato Afrojack. Lo scorso fine settimana la cantante ed ereditiera si è data alla pazza gioia con le amiche e gli amici di sempre. Ma la sicurezza prima di tutto: prima di partire si sono tutti sottoposti al tampone per scongiurare il rischio di contagi da covid. La favolosa location prescelta è stata la Tenuta e Borgo San Domenico a Sant’Angelo in Formis, nelle zone di Capua, interamente riservata al gruppo di Elettra. Il primo giorno è trascorso con cena e festa in stile napoletano e il secondo invece in barca a Capri, per poi rientrare nella tenuta sulle rive del Volturno. (Continua dopo la foto) Lì la cena che li attendeva è ... Leggi su caffeinamagazine

whitehydrangeaa : RT @papervthin: ELETTRA ELETTRA LAMBORGHINI - GossipItalia3 : Emma Marrone, il balletto della “matta” sul cofano dell’auto: «Altro che Elettra Lamborghini!» #gossipitalianews - RADIOEFFEITALIA : Giusy Ferreri & Elettra Lamborghini - LA ISLA - zazoomblog : Emma Marrone il balletto della “matta” sul cofano dell’auto: «Altro che Elettra Lamborghini!» - #Marrone #balletto… - veg_ary : RT @papervthin: ELETTRA ELETTRA LAMBORGHINI -