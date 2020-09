Ecco tutti i riciclati di Zingaretti, c'è sempre una ricca poltrona per gli ex politici (Di venerdì 11 settembre 2020) E' una lunghissima lista di nomi della politica che rispuntano fuori come consulenti, negli organigrammi delle varie società ed enti dipendenti dalla Regione Lazio: sono quello che si può definire un "blocco di potere" che data almeno un decennio di controllo di poltrone e strapuntini. Ci sono nomi notissimi, almeno a Roma, come quello di Enrico Gasbarra - presidente dell'Ipab Santa Maria in Aquiro e consigliere del ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, emolumenti totali: 176mila euro lordi annui - o di Amedeo Piva, ex assessore ai Servizi sociali nelle Giunte Rutelli, che guida un'altra Ipab, la Sant'Alessio. Sul fronte Ipab, poi, ritroviamo il nome di Giuseppe Lobefaro, pensionato del Ministero dell'Economia, ex presidente del I Municipio all'epoca di Veltroni sindaco poi consigliere Pd in Provincia di Roma sotto la presidenza ... Leggi su iltempo

Lega_B : ??? Ecco la mappa geografica della #SerieBKT 2020/21! ?? A breve scopriremo tutti gli itinerari, in base al calenda… - Mov5Stelle : 'Chi ha vissuto di politica e non vuole perdere l’opportunità di continuare a farlo la vede con il fumo negli occhi… - FidanzaCarlo : Mentre il sindaco #Sala continua a fare melina sulla sua ricandidatura e lancia improbabili consultazioni con i cit… - FrancoFabbri10 : @giangoSGV @borghi_claudio Oh ecco. Almeno così la finiamo tutti una buona volta di spacciarci per patrioti, costit… - dentistacalabro : RT @IoNonVotoM5S: Ormai è chiaro a tutti che il Sì è rappresentato da Di Maio e M5S. Cercano la vittoria a #referendum per dare l'ultimo sc… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco tutti Ecco tutti i riciclati di Zingaretti, c'è sempre una ricca poltrona per gli ex politici Il Tempo Ecco il nuovo bando da 691.667 euro

Il bando presentato ieri aprirà il 28 settembre. Condiviso con i comuni della Provincia lo stanziamento di fondi, per il quale le imprese potranno fare richiesta entro circa trenta giorni, consta di ...

SETT.GIOVANILE, Ecco quattro rinforzi dall'Empoli

Innesti importanti per il settore giovanile della Fiorentina direttamente dall'Empoli. Come comunicato dal club viola, sono quattro gli innesti che la società ha prelevato dagli azzurri, tutti calciat ...

Il bando presentato ieri aprirà il 28 settembre. Condiviso con i comuni della Provincia lo stanziamento di fondi, per il quale le imprese potranno fare richiesta entro circa trenta giorni, consta di ...Innesti importanti per il settore giovanile della Fiorentina direttamente dall'Empoli. Come comunicato dal club viola, sono quattro gli innesti che la società ha prelevato dagli azzurri, tutti calciat ...