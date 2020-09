Ecco come si somministra Sputnik V, il vaccino anti-Covid di Putin (Di venerdì 11 settembre 2020) Ecco le immagini di Sputnik V, il vaccino russo antiCovid annunciato in pompa magna da Vladimir Putin ad agosto ed entrato nella terza fase di sperimentazione, su 40.000 individui maggiorenni. Una ricerca pubblicata sulla rivista medica "The Lancet" la scorsa settimana ha detto che i pazienti coinvolti nei primi test in Russia hanno sviluppato anticorpi con "nessun evento avverso grave", anche se gli scienziati hanno avvertito che la letteratura in proposito è esigua. Oltre al fatto che il vaccino è adatto solo a persone in buona salute, ovvero senza quelle patologie a causa delle quali il Coronavirus diventa letale.E proprio mentre il vaccino, che porta nel nome la eco della corsa allo spazio vinta dai sovietici nel 1957, ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 11 settembre 2020)le immagini diV, ilrussoannunciato in pompa magna da Vladimirad agosto ed entrato nella terza fase di sperimentazione, su 40.000 individui maggiorenni. Una ricerca pubblicata sulla rivista medica "The Lancet" la scorsa settimana ha detto che i pazienti coinvolti nei primi test in Russia hanno sviluppatocorpi con "nessun evento avverso grave", anche se gli scienziati hanno avvertito che la letteratura in proposito è esigua. Oltre al fatto che ilè adatto solo a persone in buona salute, ovvero senza quelle patologie a causa delle quali il Coronavirus diventa letale.E proprio mentre il, che porta nel nome la eco della corsa allo spazio vinta dai sovietici nel 1957, ...

Ultime Notizie dalla rete : Ecco come Concerti annullati per il coronavirus, ecco come chiedere i rimborsi Il Sole 24 ORE YouTube Music introduce le “playlist assistive” su Android e iOS

YouTube Music ha aggiunto molte nuove funzionalità e miglioramenti negli ultimi due mesi; il più recente è abbastanza utile per coloro che desiderano ascoltare brani simili a quelli che hanno aggiunto ...

L'azzardo di De Laurentiis: positivo e con i sintomi alla riunione dei presidenti. La serie A adesso trema

Guascone sempre De Laurentiis. Aveva i sintomi del Covid, con febbre, ma in attesa del risultato del tampone è andato a una riunione della Lega Seria A. Per di più senza indossare la mascherina. Scelt ...

