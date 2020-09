È positiva al Covid (e lo sa) ma va al test di Medicina a Bologna, denunciata (Di venerdì 11 settembre 2020) BOLOGNA – Pur sapendo di essere positiva al Covid è venuta lo stesso a Bologna da Macerata, accompagnata dalla madre, per fare il test di Medicina in inglese in Fiera. Dal momento che si era registrata in un hotel della zona, il ‘Michelino’, i suoi dati, presenti nel database delle persone positive o sospette, sono stati segnalati alla Polizia, che intorno alle 8 di ieri mattina l’ha contattata telefonicamente ed è riuscita a raggiungerla prima che potesse entrare a fare il test, e l’ha poi denunciata per delitto colposo contro la salute pubblica. Leggi su dire

