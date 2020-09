E' morta Diana Rigg | da ' Agente speciale' a Olenna di ' Game of Thrones' | fascino e azione

(Di venerdì 11 settembre 2020) E'a 82 anni, attrice britannica nota per i ruoli interpretati in serie televisive di grande successo come 'The Avengers', '', e più di recente, nei panni di...

Corriere : Morta Diana Rigg, l’unica moglie di James Bond e Regina di Spine nel Trono di Spade - Agenzia_Ansa : Morta l'attrice britannica Diana Rigg, fu l'unica Signora Bond #ANSA #cinema - ilpost : Aveva 82 anni - paolorm2012 : RT @carpa2019: @paolorm2012 @LaStampa Uno di quei momenti dove ci ricorderemo sempre dove eravamo in quel momento. Ero al lavoro e un amico… - carpa2019 : @paolorm2012 @LaStampa Uno di quei momenti dove ci ricorderemo sempre dove eravamo in quel momento. Ero al lavoro e… -

E' morta a 82 anni Diana Rigg, attrice britannica nota per i ruoli interpretati in serie televisive di grande successo come "The Avengers" ("Agente speciale") e più di recente (nei panni di Olenna Tyr ...Addio a Diana Rigg, attrice famosa anche per aver interpretato Olenna Tyrell nella serie americana Hbo "Il Trono di Spade". Inglese, aveva 82 anni ed è morta per un cancro che, stando a quanto riferit ...