E’ ancora allarme per salmone affumicato contaminato da listeria | l’avviso di richiamo di un’altra catena di supermercati INFO

Il ministero della salute ha pubblicato sul proprio sito web l'avviso di richiamo per un prodotto della nota catena di supermercati UNES. Si tratta nello specifico di salmone NORVEGESE affumicato, richiamato per rischio microbiologico e prodotto da Sicily Food srl. Il lotto richiamato è il n° SA75-22620, venduto in confezioni da 100 grammi, con data di scadenza 22/09/2020. Il salmone è stato ritirato perché contaminato da listeria Monocytogenes. Nella avvertenze si legge: "Si prega il consumatore, qualora avesse ancora a disposizione il prodotto, di non consumarlo e restituirlo al punto vendita. Precisiamo che quanto richieste si riferisce al lotto indicato."

"Due sole linee telefoniche, per di più perennemente intasate, e uffici chiusi causa emergenza Covid. Prenotare un appuntamento per poter effettuare un vaccino, persino quelli obbligatori per il rient ...

Virus, l’allarme dei medici di base: "Siamo di nuovo in emergenza"

Da fine agosto il telefono dei medici di famiglia squilla continuamente. Le richieste di aiuto dei pazienti sono raddoppiate rispetto alla prima ondata covid e c’è chi si presenta in studio con la feb ...

"Due sole linee telefoniche, per di più perennemente intasate, e uffici chiusi causa emergenza Covid. Prenotare un appuntamento per poter effettuare un vaccino, persino quelli obbligatori per il rient ..."

Da fine agosto il telefono dei medici di famiglia squilla continuamente. Le richieste di aiuto dei pazienti sono raddoppiate rispetto alla prima ondata covid e c'è chi si presenta in studio con la feb ...