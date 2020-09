Dua Lipa in arancione | microbikini per lei in quel di Palm Springs FOTO

Leggi su sportface

(Di venerdì 11 settembre 2020) Duasi sta godendo qualche giorno indi(California) in compagnia delle sue amiche e del suo ragazzo, Anwar Hadid. La cantante britannica ha pubblicato su Instagram una serie di selfie che la ritraggono in posa con un costume: ilnon lascia tanto all’immaginazione per quanto riguarda il corpo tonico della giovane. https://www.instagram.com/p/CE7IONSMFtc/?fbclid=IwAR2yqcIB53f741zCEc5hlHpl7-zL3tq9-GzH-s4bHcxv-MxHcRiqxMPhzxs