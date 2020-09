"Dopo il Covid affitto il mio B&B anche a lungo termine" (Di venerdì 11 settembre 2020) anche un Bed&Breakfast arredato per un affitto a breve termine, come un weekend da turisti, può trasformarsi in una casa da abitare per sei mesi. In un momento in cui la pandemia di coronavirus ha svuotato i centri storici delle città, soprattutto quelli delle capitali del turismo, sono molti i proprietari e i gestori delle case vacanza che scelgono di proporre anche degli affitti di più lunga durata.Per qualcuno è la prima volta Dopo anni di attività nel settore: “Per me offrire un affitto a lungo termine, di un intero appartamento o di singole stanze, conviene fino a un certo punto, ma in questo momento è un’entrata sicura”. Così all’Huffpost Mattia Antonica, 27 anni, ... Leggi su huffingtonpost

petergomezblog : Aurelio de Laurentiis è positivo al Covid: dopo il test è andato all’assemblea della Lega Serie A - sbonaccini : #scuolaER #sanitaER, riammissione in aula dopo l'assenza: nessun certificato medico per sintomatologie non Covid, n… - Agenzia_Ansa : #DeLaurentiis lascia #Capri per Roma su consiglio dei medici: dopo la positività al #coronavirus deve essere monito… - ResiannaM : RT @GiovanniSalzan: Ti ammali di Covid: Se ti chiami Berlusconi ti ricoverano in una stanza di 400 mq. Se ti chiami De Laurentis ti danno… - TitoDarca : RT @unoscribacchino: #Colombia, la strage dei giovani ammazzati dove lo Stato non c'è. Nei primi due anni del governo Duque le vittime de… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo Covid Scuola, riammissione dopo l'assenza: nessun certificato medico per sintomatologie non Covid Regione Emilia Romagna Speranza: "Puglia fuori dal Piano di rientro, è stato fatto un lavoro molto importante"

Dopo 20 anni di difficoltà enormi ... sino ad arrivare alla gestione dell’emergenza Covid. Eppure, ha detto Emiliano “c'è stato qualcuno che ha chiesto il commissariamento della Regione Puglia e ...

Terra Santa: Assemblea ordinari cattolici, “pandemia ha aiutato a riscoprire il valore della solidarietà umana e cristiana”

“Un momento forte di fraternità atteso da tutti dopo i mesi d’isolamento imposti dalle misure sanitarie a causa della pandemia del Covid-19”, si legge nel comunicato finale nel quale gli ordinari ...

Dopo 20 anni di difficoltà enormi ... sino ad arrivare alla gestione dell’emergenza Covid. Eppure, ha detto Emiliano “c'è stato qualcuno che ha chiesto il commissariamento della Regione Puglia e ...“Un momento forte di fraternità atteso da tutti dopo i mesi d’isolamento imposti dalle misure sanitarie a causa della pandemia del Covid-19”, si legge nel comunicato finale nel quale gli ordinari ...