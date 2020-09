Donna registra il suono emesso dai girasoli | pelle d’oca | la melodia è da brividi

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 11 settembre 2020) Che la natura sia un mondo da tutelare e proteggere dalla mano industrializzata dell’uomo, è più un senso di coscienza che un semplice consiglio. E la storia che stiamo per raccontare ci spiega quanta vita trasmette una semplice pianta. Pochi anni fa, la dottoressa Monica Gagliano è riuscita are ildella pianta di. Sembra una storia tratta da un libro di fantascienza. Invece l’indagine sostenuta dall’Università dell’Australia Occidentale e diretta dalla professionista, ha suscitato un reale clamore tra i tanti utenti. La clip, pubblicata dalla stessa dottoressa, è diventata virale in pochissimo tempo. Ma ciò che ha entusiasmato maggiormente l’equipe, è stato il particolareche hala ...