Domenica In, salta il videomessaggio del premier Conte (Di venerdì 11 settembre 2020) Mara Venier, Giuseppe Conte L’annunciato e discusso videomessaggio di Giuseppe Conte a Domenica In non ci sarà. Intervento sfumato, con repentino dietrofront dello stesso premier. Stando a quanto apprende l’AdnKronos, la comunicazione registrata del Presidente del Consiglio – prevista per Domenica 23 settembre alle ore 14 – non verrà più trasmessa da Rai1. A rinunciare all’intervento sarebbe stato lo stesso Conte, dopo le polemiche politiche innescate dall’annuncio della sua presenza in video nel pomeriggio Domenicale. Matteo Salvini e Giorgia Meloni si erano infatti scagliati con forza contro il videomessaggio presidenziale, che nelle intenzioni avrebbe dovuto ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 11 settembre 2020) Mara Venier, GiuseppeL’annunciato e discussodi GiuseppeIn non ci sarà. Intervento sfumato, con repentino dietrofront dello stesso. Stando a quanto apprende l’AdnKronos, la comunicazione registrata del Presidente del Consiglio – prevista per23 settembre alle ore 14 – non verrà più trasmessa da Rai1. A rinunciare all’intervento sarebbe stato lo stesso, dopo le polemiche politiche innescate dall’annuncio della sua presenza in video nel pomeriggiole. Matteo Salvini e Giorgia Meloni si erano infatti scagliati con forza contro ilpresidenziale, che nelle intenzioni avrebbe dovuto ...

Corriere : Conte, salta il videomessaggio del premier a Domenica In dopo la protesta delle opposi... - Italia_Notizie : Conte, salta il videomessaggio a Domenica In dopo le proteste delle opposizioni - pat09_04 : RT @Corriere: Conte, salta il videomessaggio del premier a Domenica In dopo la protesta delle opposi... - nicola1691 : Conte, salta il videomessaggio del premier a Domenica In dopo la protesta delle opposizioni #salvinigaglioffo ci… - Gresy73 : RT @Corriere: Conte, salta il videomessaggio del premier a Domenica In dopo la protesta delle opposi... -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica salta Conte, salta video a Domenica In dopo le proteste delle opposizioni Corriere della Sera Scuola: salta messaggio Conte a Domenica in

Ma la registrazione del premier Giuseppe Conte per ‘Domenica in’, in onda sulla Rete ammiraglia Rai, a quanto apprende l’Adnkronos non verrà tramessa: il presidente del Consiglio, dopo le polemiche ...

Domenica In, Conte non ci sarà. Mara Venier: “Ha preferito declinare”

Nel corso della prima puntata di Domenica In non ci sarà Giuseppe Conte. Il Premier doveva rivolgere un messaggio alla Nazione alla vigilia del ritorno a scuola e, invece, ha preferito rinunciare al s ...

Ma la registrazione del premier Giuseppe Conte per ‘Domenica in’, in onda sulla Rete ammiraglia Rai, a quanto apprende l’Adnkronos non verrà tramessa: il presidente del Consiglio, dopo le polemiche ...Nel corso della prima puntata di Domenica In non ci sarà Giuseppe Conte. Il Premier doveva rivolgere un messaggio alla Nazione alla vigilia del ritorno a scuola e, invece, ha preferito rinunciare al s ...