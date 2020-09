Domenica In, conferenza stampa con Mara Venier (Di venerdì 11 settembre 2020) live placement Sta per iniziare nella sede Rai di Viale Mazzini a Roma la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di Domenica In con Mara Venier. TvBlog seguirà l'incontro con i giornalisti in tempo reale, riportando tutte le dichiarazioni. Presenti, oltre alla conduttrice, il direttore di rete Stefano Coletta e il vice Maria Teresa Fiore.Domenica In avrà inizio il 13 settembre alle ore 14.00. pubblicato su TVBlog.it 11 settembre 2020 13:08. Leggi su blogo (Di venerdì 11 settembre 2020) live placement Sta per iniziare nella sede Rai di Viale Mazzini a Roma ladi presentazione della nuova stagione diIn con. TvBlog seguirà l'incontro con i giornalisti in tempo reale, riportando tutte le dichiarazioni. Presenti, oltre alla conduttrice, il direttore di rete Stefano Coletta e il vice Maria Teresa Fiore.In avrà inizio il 13 settembre alle ore 14.00. pubblicato su TVBlog.it 11 settembre 2020 13:08.

Unf_Tweet : - see_lallero : RT @tvblogit: Domenica In, conferenza stampa con Mara Venier in diretta - CinnyCinzia : RT @tvblogit: Domenica In, conferenza stampa con Mara Venier in diretta - raspa90 : RT @tvblogit: Domenica In, conferenza stampa con Mara Venier in diretta - SerieTvserie : Domenica In, conferenza stampa con Mara Venier in diretta -