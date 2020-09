“Dolori lancinanti”: Giorgio Panariello racconta la sua malattia e come sta oggi (Di venerdì 11 settembre 2020) Giorgio Panariello è un attore, comico e showman italiano. È molto apprezzato dal pubblico e con la sua simpatia riesce sempre a farci sbellicare dalle risate. Il suo successo risale agli anni ’90 e da lì la sua carriera non si è mai fermata e ancora continua oggi. L’attore italiano non è sposato e non ha figli, ma ha una relazione duratura con la modella Claudia Maria Capellini. Eppure, non è stato sempre tutto ‘rosa e fiori’ nella sua vita, infatti, Panariello ha dovuto affrontare anche momenti difficili a causa di una malattia che lo ha colpito. Il comico ha deciso di raccontare il suo dolore e spiegare come sta oggi. “Infezione alla colonna vertebrale”: il dramma di ... Leggi su velvetgossip

HaVato : @PiazzapulitaLA7 @alessiolasta quegli attaccanti che, appena sfiorati in area di rigore, si contorcevano prede appa… - tsunderegds : @sofijagds @purptiellogds @papigds - come stesse; ormai non pensava ai dolori lancinanti, bensì solo ad un modo per… - legaladrona49 : @Wugippi @Anto_10_10_ @Adnkronos Io invece gli Auguro una bella malattia, con dolori lancinanti... - kimberlyvajseli : Io utilizzo spididol quando ho dolori lancinanti - robsalnitro : Quindi tra qualche giorno andrò nella perfida Albione. Non mi fa paura ammalarmi lì, il servizio sanitario è di alt… -

Ultime Notizie dalla rete : “Dolori lancinanti”