Doll su Immobile: «E’ un rimpianto per il Dortmund e per la Bundesliga» (Di venerdì 11 settembre 2020) Thomas Doll, ex tecnico del Borussia Dortmund, ha parlato di Ciro Immobile in un’intervista rilasciata a SportBild Thomas Doll, ex tecnico del Borussia Dortmund, ha parlato di Ciro Immobile nel corso di un’intervista rilasciata a SportBild. Ecco le sue dichiarazioni: «Immobile è un attaccante fenomenale e a Dortmund non ha reso solo perché non si è ambientato. Il Borussia è un club che si prende una gran cura dei propri calciatori, ma Ciro non si è adattato alla vita in Germania. In Italia c’è più contatto con le persone e i propri compagni di squadra anche al di fuori degli allenamenti o della partita. Tutte cose che in Germania ci sono in tono molto minore. In più, oltre ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 settembre 2020) Thomas, ex tecnico del Borussia, ha parlato di Ciroin un’intervista rilasciata a SportBild Thomas, ex tecnico del Borussia, ha parlato di Cironel corso di un’intervista rilasciata a SportBild. Ecco le sue dichiarazioni: «è un attaccante fenomenale e anon ha reso solo perché non si è ambientato. Il Borussia è un club che si prende una gran cura dei propri calciatori, ma Ciro non si è adattato alla vita in Germania. In Italia c’è più contatto con le persone e i propri compagni di squadra anche al di fuori degli allenamenti o della partita. Tutte cose che in Germania ci sono in tono molto minore. In più, oltre ...

leggoit : Doll pazzo per Immobile: 'Giocatore unico, spingerà la Lazio a essere protagonista in Champions' - laziopress : - msg_emanuele : RT @sportli26181512: #Lazio, l’ex Doll: “Affascinato da Immobile. Ecco perché ha fallito a Dortmund”: Il tedesco parla del bomber e non sol… - laziopress : Thomas Doll su Immobile: “Ciro orgoglio del calcio italiano” -

Ultime Notizie dalla rete : Doll Immobile Da flop a Dortmund a Scarpa d'Oro alla Lazio, Doll: "Immobile un rimpianto per la Bundes" TUTTO mercato WEB Doll pazzo per Immobile: "Giocatore unico, spingerà la Lazio a essere protagonista in Champions"

Priorità alla difesa in testa della Lazio c'è ancora Kumbulla. Indicato da Inzaghi come il rinforzo ideale per il reparto arretrato, nonostante il Verona continui a sparare alto ...

Lazio, l'ex Doll: “Affascinato da Immobile. Ecco perché ha fallito a Dortmund”

Doll spiega anche l’avventura di Immobile in Germania: “Non si è ambientato nonostante il Borussia Dortmund sia uno di quei club che si prende cura dei propri giocatori in modo incredibile. Ma Ciro no ...

Priorità alla difesa in testa della Lazio c'è ancora Kumbulla. Indicato da Inzaghi come il rinforzo ideale per il reparto arretrato, nonostante il Verona continui a sparare alto ...Doll spiega anche l’avventura di Immobile in Germania: “Non si è ambientato nonostante il Borussia Dortmund sia uno di quei club che si prende cura dei propri giocatori in modo incredibile. Ma Ciro no ...