**Dogane: anche Beppe Grillo a cerimonia con Conte** (Di venerdì 11 settembre 2020) Roma, 11 set. (Adnkronos) - anche Beppe Grillo ha partecipato alla presentazione del libro blu dell'Agenzia delle Dogane con il premier Giuseppe Conte e il ministro Luigi Di Maio, tra gli altri.

Dazi: Conte, 'effetti distorsivi su cui vigilare'

Roma, 11 set. (Adnkronos) - "L'attuale contesto geopolitico implica, da parte dell'Agenzia delle Dogane, una maggiore attenzione per gli effetti distorsivi che possono generare i crescenti dazi e regi ...

Dogane: Gualtieri, Agenzia svolge ruolo irrinunciabile sorveglianza confini Ue

Roma, 11 set 10:42 - (Agenzia Nova) - Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, nel suo intervento alla presentazione del Rapporto annuale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ... di ...

