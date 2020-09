**Dl semplificazioni: Mattarella, 'un emendamento ma cds riguarda vita persone'** (Di venerdì 11 settembre 2020) Roma, 11 set. (Adnkronos) - "Attraverso un solo emendamento approvato dalla commissione di merito al Senato in prima lettura, si è intervenuti in modo rilevante su una disciplina, la circolazione stradale, che, tra l'altro, ha immediati riflessi sulla vita quotidiana delle persone. L'emendamento è stato quindi trasfuso nel più ampio emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del provvedimento, testo sul quale il governo, sia al Senato che alla Camera, ha posto la questione di fiducia". Lo rimarca il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella lettera ai presidenti del Senato, della Camera e del Consiglio, Elisabetta Casellati, Roberto Fico e Giuseppe Conte, con la quale ha accompagnato la promulgazione della legge di conversione del decreto ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 settembre 2020) Roma, 11 set. (Adnkronos) - "Attraverso un soloapprovato dalla commissione di merito al Senato in prima lettura, si è intervenuti in modo rilevante su una disciplina, la circolazione stradale, che, tra l'altro, ha immediati riflessi sullaquotidiana delle. L'è stato quindi trasfuso nel più ampiointeramente sostitutivo dell'articolo unico del provvedimento, testo sul quale il governo, sia al Senato che alla Camera, ha posto la questione di fiducia". Lo rimarca il Presidente della Repubblica, Sergio, nella lettera ai presidenti del Senato, della Camera e del Consiglio, Elisabetta Casellati, Roberto Fico e Giuseppe Conte, con la quale ha accompagnato la promulgazione della legge di conversione del decreto ...

IPZS : ??Con la conversione in legge del Dl #Semplificazioni la Carta d'Identità Elettronica #CIE si conferma strumento di… - repubblica : Dl Semplificazioni, Mattarella: 'Stop a norme eterogenee, il codice della strada non è attinente' - sole24ore : Dl Semplificazioni, autovelox fissi anche nelle strade locali e di quartiere - fisco24_info : Mattarella firma il Dl semplificazioni ma avverte: «Norme eterogenee, il codice della strada non è attinente»: Il c… - MorinelliTony : RT @marattin: Oggi alla Camera arriva il Dl Semplificazioni. Nessuno dei 630 deputati potrà modificarlo. Stessa cosa, a parti invertite, co… -