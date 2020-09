Diabete e glicemia alta: “Dall’innovazione tecnologica, necessari nuovi modelli di assistenza” (Di venerdì 11 settembre 2020) In tema di gestione della cronicità, il Diabete rappresenta sicuramente un caso paradigmatico in cui, si rende necessario ammodernare il sistema assistenziale, migliorando l’efficienza dei percorsi di collegamento ospedale/territorio, rivedendo e monitorando la corretta aderenza alle cure indicate. Questo il tema del webinar nazionale organizzato da Motore Sanità a conclusione di un percorso di 7 incontri a livello regionale realizzati con il contributo incondizionato di Lilly e Omnidermal e che ha visto la partecipazione di istituzioni, clinici e associazioni di pazienti provenienti da tutta Italia, così da poter stilare un documento che raccolga i punti salienti dell’intero Progetto. Secondo i dati EFPIA solamente le complicanze dovute alla scarsa aderenza alla terapia rappresentano un costo pari ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 11 settembre 2020) In tema di gestione della cronicità, ilrappresenta sicuramente un caso paradigmatico in cui, si rendeo ammodernare il sistema assistenziale, migliorando l’efficienza dei percorsi di collegamento ospedale/territorio, rivedendo e monitorando la corretta aderenza alle cure indicate. Questo il tema del webinar nazionale organizzato da Motore Sanità a conclusione di un percorso di 7 incontri a livello regionale realizzati con il contributo incondizionato di Lilly e Omnidermal e che ha visto la partecipazione di istituzioni, clinici e associazioni di pazienti provenienti da tutta Italia, così da poter stilare un documento che raccolga i punti salienti dell’intero Progetto. Secondo i dati EFPIA solamente le complicanze dovute alla scarsa aderenza alla terapia rappresentano un costo pari ...

MOTORESANITA : Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia: 'I pazienti più anziani sono i più aderenti, ma lo sono solo al 41… - FrqJH2 : RT @Urginea: Può la #cannella contribuire al controllo della #glicemia nelle persone a rischio di #diabete? Gli effetti sono stati valutati… - MOTORESANITA : Pietro Buono, Direttore Attività Consultoriali e Assistenza Materno Infantile - Referente Telemedicina… - thisbrokenwings : Per far capire a mia mamma quanto sono in ansia e schizzata per domani devo solo farle vedere che ho la glicemia al… - AssoCare : Cosa è il Diabete Gestazionale: esordio, cause, trattamento. #diabete #diabetegestazionale #donna #glicemia… -

Ultime Notizie dalla rete : Diabete glicemia Come abbassare la glicemia alta a digiuno? Attenzione a ulteriori sintomi che potrebbero rivelare una mala ... Meteo Web Coronavirus e diabete nei bambini, i pediatri: "Sì al ritorno a scuola, non rischiano di più"

"Il diabete tipo 1, tipo 2 e monogenico nei bambini, negli adolescenti e nei giovani adulti non rappresentano un fattore di rischio per l'infezione da Covid-19 o per complicanze e/o mortalità dovute a ...

Cos’è e come funziona la dieta a zona

La dieta a zona è una dieta povera di carboidrati e di proteine. Questo regime alimentare è fondato quindi su un preciso bilanciamento tra i macronutrienti e prevede che in ogni pasto e in ogni spunti ...

"Il diabete tipo 1, tipo 2 e monogenico nei bambini, negli adolescenti e nei giovani adulti non rappresentano un fattore di rischio per l'infezione da Covid-19 o per complicanze e/o mortalità dovute a ...La dieta a zona è una dieta povera di carboidrati e di proteine. Questo regime alimentare è fondato quindi su un preciso bilanciamento tra i macronutrienti e prevede che in ogni pasto e in ogni spunti ...