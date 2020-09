Di Marzio: il Tottenham non vuole spendere 35 milioni per Milik (Di venerdì 11 settembre 2020) Sky Sports, il canale inglese, interpella Gianluca Di Marzio sulla trattativa tra il Tottenham e il Napoli per Milik. E Di Marzio spiega che di fatto non c’è alcuna trattativa. Il Tottenham non è disposto a spendere 35 milioni per un attaccante che è all’ultimo anno di contratto e che da gennaio può firmare gratuitamente un nuovo contratto. Sky Sports, evidentemente ironicamente, definisce De Laurentiis timido e riservato e dice che considera i suoi giocatori in vendita purché le richieste siano soddisfacenti. Il Tottenham sta cercando un attaccante che possa essere il sostituto di Harry Kean e adesso sta rivolgendo le sue attenzioni alla punta del Watford Deeney. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 11 settembre 2020) Sky Sports, il canale inglese, interpella Gianluca Disulla trattativa tra ile il Napoli per. E Dispiega che di fatto non c’è alcuna trattativa. Ilnon è disposto a35per un attaccante che è all’ultimo anno di contratto e che da gennaio può firmare gratuitamente un nuovo contratto. Sky Sports, evidentemente ironicamente, definisce De Laurentiis timido e riservato e dice che considera i suoi giocatori in vendita purché le richieste siano soddisfacenti. Ilsta cercando un attaccante che possa essere il sostituto di Harry Kean e adesso sta rivolgendo le sue attenzioni alla punta del Watford Deeney. L'articolo ilNapolista.

