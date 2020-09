Deputata senza mascherina prova a baciare il giornalista: è scandalo (Di venerdì 11 settembre 2020) Deputata senza mascherina in piazza per negare il Covid è contro l’uso del dispositivo di sicurezza: abbraccia e prova a baciare il cronista Come tanti giornalisti Alessio Lasta di Piazza Pulita, programma di La7 che da ieri è tornato in onda dopo la pausa estiva, ha partecipato alla manifestazione dei negazionisti del Covid che si è tenuta venerdì scorso a Roma. Documentando quanto accadeva, si è imbattuto in un parlamentare. L’onorevole Sara Cunial del Gruppo misto, ex Movimento 5 Stelle, è già nota per essere contraria ai vaccini. Venerdì era anche lei in piazza e il giornalista le ha chiesto perché mai fosse senza la mascherina e non tenesse il ... Leggi su bloglive

