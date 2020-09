Delitto Colleferro: contestato l’omicidio volontario per i quattro arrestati (Di venerdì 11 settembre 2020) Delitto Colleferro: contestato l’omicidio volontario per i quattro arrestati Cambia il capo di imputazione per i giovani arrestati per il Delitto di Colleferro: ai quattro, infatti, ora viene contestato l’omicidio volontario aggravato da futili motivi. La decisione della procura di Velletri è arrivata sulla base degli accertamenti autoptici, i quali hanno stabilito che il 21enne Willy Monteiro Duarte è morto a causa di colpi ripetuti. “Gli esami – dichiara il medico legale Giovanni Arcudi al Corriere della Sera – hanno dimostrato che il giovano è stato sottoposto a un’aggressione prolungata, il corpo aveva numerose lesioni gravi ... Leggi su tpi (Di venerdì 11 settembre 2020)l’omicidioper iCambia il capo di imputazione per i giovaniper ildi: ai, infatti, ora vienel’omicidioaggravato da futili motivi. La decisione della procura di Velletri è arrivata sulla base degli accertamenti autoptici, i quali hanno stabilito che il 21enne Willy Monteiro Duarte è morto a causa di colpi ripetuti. “Gli esami – dichiara il medico legale Giovanni Arcudi al Corriere della Sera – hanno dimostrato che il giovano è stato sottoposto a un’aggressione prolungata, il corpo aveva numerose lesioni gravi ...

La procura di Velletri ha modificato il capo di imputazione per i quattro giovani arrestati per la morte di Willy Monteiro Duarte, il 21enne massacrato di botte a Colleferro la notte tra sabato e ...

Willy, mistero sui soccorsi. Il 118 si difende: “Ambulanza dopo 12 minuti”

Il 118 di Colleferro scioglie ogni dubbio: “L’ambulanza è giunta sul posto alle 3.45, la telefonata al Nue 112 è arrivata alle 3.31” Omicidio di Willy Monteiro Duarte, è mistero sui soccorsi al ragazz ...

La procura di Velletri ha modificato il capo di imputazione per i quattro giovani arrestati per la morte di Willy Monteiro Duarte, il 21enne massacrato di botte a Colleferro la notte tra sabato e ...