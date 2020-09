Dazi: Conte, 'effetti distorsivi su cui vigilare' (Di venerdì 11 settembre 2020) Roma, 11 set. (Adnkronos) - "L'attuale Contesto geopolitico implica, da parte dell'Agenzia delle Dogane, una maggiore attenzione per gli effetti distorsivi che possono generare i crescenti Dazi e regimi nazionali fiscali differenti anche all'interno della stessa Ue". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo alla presentazione del Libro Blu 2019 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Leggi su liberoquotidiano

Davideziliani80 : RT @byoblu: Leggendo i progetti di Conte e Trump sulla Libia, si intuisce il perché di fondo dell’ostilità di Macron all’Italia: non voglio… - tommaso04398653 : RT @michele_geraci: Impatto #RecoveryFund: Focus #WebTax 1) Tassa colpisce aziende #USA 2) In ritorsione #Trump minaccia dazi, 10%-25% 3)… - quirinobiscaro : RT @michele_geraci: Impatto #RecoveryFund: Focus #WebTax 1) Tassa colpisce aziende #USA 2) In ritorsione #Trump minaccia dazi, 10%-25% 3)… - luca85462875 : RT @michele_geraci: Impatto #RecoveryFund: Focus #WebTax 1) Tassa colpisce aziende #USA 2) In ritorsione #Trump minaccia dazi, 10%-25% 3)… - RiccardoDeias : RT @michele_geraci: Impatto #RecoveryFund: Focus #WebTax 1) Tassa colpisce aziende #USA 2) In ritorsione #Trump minaccia dazi, 10%-25% 3)… -

Ultime Notizie dalla rete : Dazi Conte Più controlli delle Dogane. Alt a frodi per due miliardi Il Sole 24 ORE Di Maio e Di Battista i nuovi Occhetto e Cossutta. Arriva la Bolognina a 5 Stelle

Chi saranno l’Achille Occhetto e l’Armando Cossutta del Movimento 5 Stelle? Mentre si avvicina la data delle elezioni regionali e del voto sul referendum per il taglio dei parlamentari s’avanza anche, ...

Più controlli delle Dogane. Alt a frodi per due miliardi

L’agenzia che gestisce anche monopoli e giochi garantisce 76 miliardi al gettito erariale. Le verifiche effettuate in media da ogni dipendente sono salite in un anno da 132 a 153 ...

Chi saranno l’Achille Occhetto e l’Armando Cossutta del Movimento 5 Stelle? Mentre si avvicina la data delle elezioni regionali e del voto sul referendum per il taglio dei parlamentari s’avanza anche, ...L’agenzia che gestisce anche monopoli e giochi garantisce 76 miliardi al gettito erariale. Le verifiche effettuate in media da ogni dipendente sono salite in un anno da 132 a 153 ...