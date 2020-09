DayDreamer – Le Ali del Sogno anticipazioni: ecco perché Can Divit odia sua madre Huma (Di venerdì 11 settembre 2020) Can Divit non sopporta la madre Huma: per quale motivo? Nelle ultime puntate di DayDreamer – Le Ali del Sogno andate in onda, il pubblico di Canale 5 ha avuto modi di vedere quanto odio prova Can Divit nei confronti della madre. L’affascinante fotografo quando si parla di lei cambia argomento e non vuole sentirla nemmeno al telefono. Per quale ragione? A rendere nota la verità sono le anticipazioni che arrivano direttamente dalla Turchia e ci spiegano il segreto che legano il ragazzo e la signora Huma. I telespettatori della rete ammiraglia Mediaset avranno modo di conoscerla solo nei prossimi episodi dello sceneggiato con Can Yaman e Demet Ozdemir. Le ragioni dell’odio del fotografo nei confronti della ... Leggi su kontrokultura

