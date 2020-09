Dal medico scolastico alla temperatura sul diario, tutte le regole sulla scuola regione per regione (Di venerdì 11 settembre 2020) Quando si è trattato di decidere come e con quali tempi tornare alla “normalità”, le amministrazioni si muovono in ordine sparso. Non solo sulla data di ritorno, ma anche sulle soluzioni da adottare Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 11 settembre 2020) Quando si è trattato di decidere come e con quali tempi tornare“normalità”, le amministrazioni si muovono in ordine sparso. Non solodata di ritorno, ma anche sulle soluzioni da adottare

MSF_ITALIA : 'La nostra clinica si è miracolosamente salvata dal fuoco. Siamo qui con un team d’emergenza per garantire cure all… - fisco24_info : Dal medico scolastico alla temperatura sul diario, tutte le regole sulla scuola regione per regione: Quando si è tr… - robertatalia_ : Cioè la Nappi che ci deve dire che siamo sessuofobe e anche se fosse? Come se avessi paura del dal sangue e venisse… - gaarasunx : stamattina sono andata dal medico (alleluia c'era) e mi ha prescritto ste compresse (si, altre compresse) da prende… - Joshuat81225249 : @francis_drake66 @tiburzio_elba @azangrillo @stanzaselvaggia Quando lo scienziato ipotizza gli si crede perché é di… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal medico Dal medico scolastico alla temperatura sul diario, tutte le regole sulla scuola regione per regione Il Sole 24 ORE Alberto Mantovani: "Meglio avere due vaccini contro il Covid"

Professor Mantovani, arrivare a un vaccino ha sempre richiesto anni. Mai come oggi contro il Sars Cov2, si è registrata una tale fretta. Perché secondo lei? Da cosa deriva? Il percorso per arrivare a ...

Quella fabbrica di veleni che ha affondato Sorgenia

«In un film di qualche anno fa il figlio del protagonista chiedeva al padre Papà, qual'è il pesce più grosso dello stagno?. Quello che non si è ancora fatto prendere. Quel pesce, meglio sarebbe dire s ...

Professor Mantovani, arrivare a un vaccino ha sempre richiesto anni. Mai come oggi contro il Sars Cov2, si è registrata una tale fretta. Perché secondo lei? Da cosa deriva? Il percorso per arrivare a ...«In un film di qualche anno fa il figlio del protagonista chiedeva al padre Papà, qual'è il pesce più grosso dello stagno?. Quello che non si è ancora fatto prendere. Quel pesce, meglio sarebbe dire s ...