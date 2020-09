Dal 14 al via linee S per supporto metro-scuole (Di venerdì 11 settembre 2020) Roma – Dal 14 settembre, con la riapertura delle scuole, Atac riprendera’ il regolare servizio delle linee scolastiche con collegamenti dedicati in specifiche fasce orarie e intensifichera’ le corse sulle linee ordinarie che servono anche le scuole. Sara’ avviato inoltre un monitoraggio quotidiano per rimodulare il servizio in base alle necessita’. Da lunedi’ partiranno anche servizi di trasporto integrativi, le linee “S”, dedicate a potenziare i collegamenti di superficie con alcune stazioni metro in specifiche fasce orarie in entrata e uscita delle scuole. Queste linee nel loro tragitto effettueranno fermate in prossimita’ degli istituti. Le linee Ponte Mammolo-Termini e ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 11 settembre 2020) Roma – Dal 14 settembre, con la riapertura delle, Atac riprendera’ il regolare servizio dellescolastiche con collegamenti dedicati in specifiche fasce orarie e intensifichera’ le corse sulleordinarie che servono anche le. Sara’ avviato inoltre un monitoraggio quotidiano per rimodulare il servizio in base alle necessita’. Da lunedi’ partiranno anche servizi di trasporto integrativi, le“S”, dedicate a potenziare i collegamenti di superficie con alcune stazioniin specifiche fasce orarie in entrata e uscita delle. Questenel loro tragitto effettueranno fermate in prossimita’ degli istituti. LePonte Mammolo-Termini e ...

Gazzetta_it : #Inter, #Godin verso la cessione: è un passo dal #Cagliari - matteodallosso : OTTO RAGIONI IN PIÙ PER VOTARE #IoVotoNO. Questa mattina ho partecipato ai lavori della I Commissione: Affari Costi… - IlContiAndrea : La 2 puntata dei #SeatMusicAwards20 andata via liscia e veloce. Assistere dal vivo a questo evento è stato molto di… - VMware_IT : RT @VMware_IT: Tra i cambiamenti indotti dal Covid-19 destinati a durare, @GoldmanSachs individua la diffusione dello smart working, la dig… - mygprinvcess : @YOONGI_ITA @NAMJOON_ITA oh god via dal mio profilo -

Ultime Notizie dalla rete : Dal via Studenti contro il governo: “A pochi giorni dal via situazione disastrosa, scendiamo in piazza” La Stampa All’Agenzia delle Entrate su appuntamento. Dal 15 settembre parte il nuovo modello di accoglienza presso gli uffici

Il sistema tradizionale di accoglienza verrà, quindi, progressivamente sostituito dall’accesso programmato e solo i casi più urgenti, in via residuale, potranno essere trattati senza appuntamento.

Fondi Lega, commercialisti ai domiciliari: in via Bellerio gli appuntamenti per l'affare

Ci sono le dichiarazioni della segretaria della Lombardia Film Commission e le dichiarazioni di Luca Sostegni, il prestanome fermato lo scorso luglio mentre fuggiva in Brasile, ma soprattutto nell'ord ...

Il sistema tradizionale di accoglienza verrà, quindi, progressivamente sostituito dall’accesso programmato e solo i casi più urgenti, in via residuale, potranno essere trattati senza appuntamento.Ci sono le dichiarazioni della segretaria della Lombardia Film Commission e le dichiarazioni di Luca Sostegni, il prestanome fermato lo scorso luglio mentre fuggiva in Brasile, ma soprattutto nell'ord ...