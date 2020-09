Da martedì su due voli Roma-Milano solo passeggeri negativi Covid (Di venerdì 11 settembre 2020) Roma – Dal 16 settembre due voli Roma Fiumicino-Milano Linate di Alitalia, sui 7 operativi sulla tratta, trasporteranno solo passeggeri risultati negativi al Covid-19, dopo aver eseguito il test antigenico rapido prima di imbarcarsi o aver presentato la certificazione di un tampone molecolare (test PCR) o antigenico effettuato nelle 72 ore precedenti la partenza del volo. E’ quanto si legge in una nota. Questa iniziativa, frutto della collaborazione fra Alitalia, Aeroporti di Roma e Regione Lazio, punta a far partire i primi voli con a bordo esclusivamente passeggeri sottoposti a uno screening preventivo con esito di negativita’ al Covid-19. In ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 11 settembre 2020)– Dal 16 settembre dueFiumicino-Linate di Alitalia, sui 7 operativi sulla tratta, trasporterannorisultatial-19, dopo aver eseguito il test antigenico rapido prima di imbarcarsi o aver presentato la certificazione di un tampone molecolare (test PCR) o antigenico effettuato nelle 72 ore precedenti la partenza del volo. E’ quanto si legge in una nota. Questa iniziativa, frutto della collaborazione fra Alitalia, Aeroporti die Regione Lazio, punta a far partire i primicon a bordo esclusivamentesottoposti a uno screening preventivo con esito dita’ al-19. In ...

