Da Mara Venier il messaggio di Conte alla Nazione per la riapertura delle scuole (Di venerdì 11 settembre 2020) Domenica 13 settembre, alla vigilia della riapertura delle scuole in buona parte d'Italia, il premier Giuseppe Conte parlerà alla Nazione con un videomessaggio a Domenica In. Lo ha annunciato Mara Venier durante una conferenza stampa, spiegando che alla vigilia della ripartenza scolastica il Presidente del Consiglio rivolgerà un in bocca al lupo a studenti e docenti alle ore 14. Tra gli ospiti Romina Power e Loretta Goggi con cui si era chiusa l'ultima puntata della passata edizione.

