Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre Immaginaria Film Festival 2020 (Di venerdì 11 settembre 2020) Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre 2020, Roma Associazione Culturale Visibilia presenta: Immaginaria XV INTERNATIONAL Film Festival OF LESBIANS & OTHER REBELLIOUS WOMEN A PLACE FOR US / UN POSTO PER NOI Giovedì 1 ottobre, dalle ore 21.15: Evento Live – Teatro Quarticciolo Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre, (orari di seguito): Proiezioni – Nuovo Cinema Aquila A Roma c’è Immaginaria, il Festival internazionale di cinema lesbico e femminista giunto alla XV edizione Da giovedì 1 fino a domenica 4 ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 11 settembre 2020) Da giovedì 1 a, Roma Associazione Culturale Visibilia presenta:XV INTERNATIONALOF LESBIANS & OTHER REBELLIOUS WOMEN A PLACE FOR US / UN POSTO PER NOI Giovedì 1, dalle ore 21.15: Evento Live – Teatro Quarticciolo Da venerdì 2 a, (orari di seguito): Proiezioni – Nuovo Cinema Aquila A Roma c’è, ilinternazionale di cinema lesbico e femminista giunto alla XV edizione Da giovedì 1 fino a4 ...

sy_healthy : @gibelli_omar Madò che bella vita che facevo Lunedì casa Martedì dormivo dalla mia amica a Novara Mercoledì Ryan’… - liacardinale1 : La stanchezza non aiuta! Solitamente pubblico il Meditiamo, si fa sera ogni giovedì e domenica sera. Ieri sera mi s… - pisabookfest : «Il Pisa Book Festival ci sarà. La fiera del libro dedicata all'editoria indipendente che da 18 anni anima l’autunn… - Rossana_Capo : @SimoDeMeuron Dopo le elezioni si riapre il giovedi ovunque perché si vota domenica e lunedì e serve giorno per con… - adayinflorence : RT @MostraAeP: Domani e domenica avrete una prima occasione per scoprire il #GiardinoCorsini in fiore al #FirenzeFlowerShow. Allo stesso in… -

Ultime Notizie dalla rete : giovedì domenica Lucca Comics Changes, giovedì la Conferenza Stampa e intanto apre uno Store Ufficiale su Amazon AFNews