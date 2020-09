Cuori puri: trama, cast e anticipazioni film in prima tv su Rai 3 (Di venerdì 11 settembre 2020) Il weekend si apre all’insegna delle grandi emozioni con il lungometraggio drammatico Cuori puri. La coinvolgente pellicola, in onda stasera 11 settembre 2020 dalle 21:20 su Rai 3, è stata diretta, in parte scritta assieme a Luca Infascelli, Carlo Salsa e Greta Schicchi Tano, da Roberto De Paolis, artista che proprio con quest’opera è approdato alla regia.Segui Termometro Politico su Google News L’appassionante film, presentato in anteprima al Festival di Cannes 2017, ha potuto contare sulle musiche di Emanuele De Raymondi, la fotografia di Claudio Cofrancesco mentre il montaggio è stato affidato a Paola Freddi. Cuori puri inoltre ha ottenuto tre candidature a Nastri d’argento, una a David di Donatello e incassato in Italia 210 mila ... Leggi su termometropolitico

Rai Tre stasera propone "Cuori puri", film drammatico del 2017 diretto da Roberto De Paolis e interpretato da Selene Caramazza, Simone Liberati, Barbora Bobulová, Stefano Fresi e Edoardo Pesce.

