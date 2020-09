Crotone, Stroppa sorride: Rivière sarà il nuovo attaccante (Di venerdì 11 settembre 2020) nuovo arrivo per il Crotone che in questi giorni si sta attivando in modo particolare per rinforzare la squadra a disposizione di mister Stroppa. Emmanuel Rivière sarà il calciatore intorno a cui ruoterà l'attacco dei calabresi, il centravanti era svincolato dopo l'ultima annata al Cosenza.IL COMUNICATO UFFICIALEcaption id="attachment 1020289" align="alignnone" width="1024" Riviere, Getty Images/captionIl Crotone comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emmanuel Rivière. Questo il comunicato del club: "Nato a Le Lamentin il 3 marzo 1990, Emmanuel ha doppia nazionalità, Martinica e Francia. Vanta esperienze nei massimi campionati di Spagna, Inghilterra e Francia (nella Ligue 1 ha collezionato 175 presenze e 41 reti), oltre ad essersi messo in mostra ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 11 settembre 2020)arrivo per ilche in questi giorni si sta attivando in modo particolare per rinforzare la squadra a disposizione di mister. Emmanuel Rivière sarà il calciatore intorno a cui ruoterà l'attacco dei calabresi, il centravanti era svincolato dopo l'ultima annata al Cosenza.IL COMUNICATO UFFICIALEcaption id="attachment 1020289" align="alignnone" width="1024" Riviere, Getty Images/captionIlcomunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emmanuel Rivière. Questo il comunicato del club: "Nato a Le Lamentin il 3 marzo 1990, Emmanuel ha doppia nazionalità, Martinica e Francia. Vanta esperienze nei massimi campionati di Spagna, Inghilterra e Francia (nella Ligue 1 ha collezionato 175 presenze e 41 reti), oltre ad essersi messo in mostra ...

