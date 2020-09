Covid19, l’ex-ministro Paolo Savona positivo ma asintomatico: in isolamento domiciliare (Di venerdì 11 settembre 2020) Il presidente della Consob ed ex-ministro Paolo Savona è risultato positivo al Covid19, ma asintomatico: posto in isolamento domiciliare, si indaga sui suoi contatti. I collaboratori di Savona e tutti i dirigenti Consob sono stati sottoposti a contact tracing, le sedi dell’ente di controlli a Roma e Milano sono state interamente sanificate. L’ex-ministro ha 84 … L'articolo Covid19, l’ex-ministro Paolo Savona positivo ma asintomatico: in isolamento domiciliare proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 11 settembre 2020) Il presidente della Consob ed ex-è risultatoal, ma: posto in, si indaga sui suoi contatti. I collaboratori die tutti i dirigenti Consob sono stati sottoposti a contact tracing, le sedi dell’ente di controlli a Roma e Milano sono state interamente sanificate. L’ex-ha 84 … L'articolo, l’ex-ma: inproviene da www.inews24.it.

