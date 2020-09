Covid | Tortora Ugl Marcianise | “Le istituzioni valutino le difficoltà dei genitori lavoratori”

(Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Ce) – In occasione della ripresa dell’anno scolastico ed alla luce delle difficoltà che certamente deriveranno dalla gestione dall’emergenza coronavirus si è espresso questa mattina il Responsabile zonale della Ugl diLucail quale ha tenuto a partecipare le sue preoccupazioni ed a richiedere che vengano assunte dalle figure istituzionali decisioni equilibrate e di buon senso. “Partecipiamo la nostra riflessione all’amministrazione comunale uscente, ed eventualmente a quella entrante ed ai dirigenti scolastici del comune” ha dichiarato il sindacalista “il territorio diè largo ed esteso e le famiglie con figli in età scolastica, soprattutto quelle alle prese con ...

La Siritide

