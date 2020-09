Covid | scende ancora il numero dei nuovi positivi in Campania

(Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Continua are ildeiin Regione. Oggi ildeicontagi si è fermato a 140, circa 40 in meno rispetto alla giornata di ieri. Di seguito il bollettino giornaliero dell’Unità di Crisi della Regionedel giorno: 140 Tamponi del giorno: 7.293 Totale: 8.900 Totale tamponi: 489.060 ​Deceduti del giorno: 1 Totale deceduti: 451 Guariti del giorno: 16 Totale guariti: 4.584 (di cui 4.580 completamente guariti e 4 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici main attesa dei due tamponi ...

“Oggi abbiamo 140 positivi in Campania, i numeri cominciano a scendere a conferma che in una settimana torneremo a regime e ci avviamo a un futuro di serenità”. Lo ha detto il presidente della regione ...ISRAELE - Come previsto, il comitato ministeriale di Israele per il coronavirus ha proposto nella notte il lockdown del Paese a fronte del picco dei contagi delle ultime settimane. La decisione sarà c ...