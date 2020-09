Covid, sale l’età media dei nuovi contagiati: in sei regioni indice Rt superiore a 1 (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“L’aumento dell’età dei casi diagnosticati nella settimana di monitoraggio riflette la trasmissione del virus dalle fasce di età più giovanili a quelle più anziane, soprattutto all’interno della famiglia. Si raccomanda quindi di adottare tutte le opportune precauzioni anche in ambito familiare“. Inizia così il report settimanale delle regioni a cura della Cabina di Regia. In Italia, come in Europa, si è verificata durante l’estate una transizione epidemiologica dell’epidemia da SARS-CoV-2 con un forte abbassamento dell’età media della popolazione che contrae l’infezione. Tuttavia, nelle ultime due settimane l’età media dei casi diagnosticati sta di nuovo aumentando ed è di circa ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“L’aumento dell’età dei casi diagnosticati nella settimana di monitoraggio riflette la trasmissione del virus dalle fasce di età più giovanili a quelle più anziane, soprattutto all’interno della famiglia. Si raccomanda quindi di adottare tutte le opportune precauzioni anche in ambito familiare“. Inizia così il report settimanale dellea cura della Cabina di Regia. In Italia, come in Europa, si è verificata durante l’estate una transizione epidemiologica dell’epidemia da SARS-CoV-2 con un forte abbassamento dell’etàdella popolazione che contrae l’infezione. Tuttavia, nelle ultime due settimane l’etàdei casi diagnosticati sta di nuovo aumentando ed è di circa ...

Continua per la seconda settimana la 'risalita' dell'età media dei contagiati da Covid-19 registrati in Italia, che si attesta a 35 anni. E' quanto emerge dal monitoraggio realizzato dall'Istituto ...

Salgono ancora i casi: 1.616 nuovi positivi

L'aumento di contagi con un numero superiore di tamponi. 98.880 i test nelle ultime 24 ore. Altri 10 morti Continua il trend di aumento dei nuovi casi di Covid-19 in Italia: 1.616 su 98.880 tamponi.

Continua per la seconda settimana la 'risalita' dell'età media dei contagiati da Covid-19 registrati in Italia, che si attesta a 35 anni. E' quanto emerge dal monitoraggio realizzato dall'Istituto ...