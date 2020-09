Covid, ristoratore ottiene sconto sull’affitto. A Roma sentenza senza precedenti (Di venerdì 11 settembre 2020) Una sentenza significativa che non ha precedenti e che potrebbe far valere il principio per cui se gli incassi sono crollati a causa del Coronavirus, allora gli affittuari potrebbero ottenere uno sconto dal locatore. Al Tribunale di Roma, grazie al giudice Maria Pasqualino Grauso, un ristoratore in difficoltà economiche è riuscito a ottenere l’abbassamento del canone di locazione, del 40% per i mesi di aprile e maggio scorsi e del 20% fino al prossimo marzo. Lo sconto in questione non è automatico ma può essere ottenuto “quando l’ operatore -proprio per la crisi dei consumi generata dalla pandemia- non può sfruttare appieno i locali affittati proprio per offrire i servizi alla clientela. In poche parole, quando ... Leggi su ilparagone

