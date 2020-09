Covid, positivo il figlio di Andrea Cozzolino (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl figlio dell’europarlamentare del Pd Andrea Cozzolino è risultato positivo al Covid. Ad annunciarlo Cozzolino su FB: “Mio figlio Carlo, appena più che adolescente, è risultato ”debolmente positivo ” al Covid. Tutti gli altri membri della famiglia, me compreso, siamo negativi ma sottoposti agli obblighi di restare a casa. Abbiamo fatto questa bruttissima scoperta, dopo aver deciso, in ragione anche delle attività mie e di mia moglie, di sottoporci a un controllo preventivo. Mio figlio è totalmente asintomatico, nemmeno un raffreddore. Il Covid è l’esperienza sociale, umana, sanitaria, economica, ... Leggi su anteprima24

La scuola riparte tra mille difficoltà e tante incognite. Ad iniziare da chi andrà in cattedra. Meno della metà del personale della scuola si è sottoposto al test sierologico per il Covid-19. Questo p ...

Sono 12 i tamponi risultati positivi rispetto ai 613 processati in Basilicata

La task force regionale comunica che ieri, 10 settembre, sono stati processati 613 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 12 sono risultati positivi. Le positività riguardano: 6 person ...

