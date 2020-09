Covid o influenza, ecco cosa servirà per essere riammessi a scuola (Di venerdì 11 settembre 2020) Due strade per i medici: certificato medico per il rientro in classe nel caso in cui l’infezione da coronavirus sia esclusa oppure attestazione di negatività al Sars-Cov-2, previo tampone Leggi su ilsole24ore

TizianaFerrario : Sono turbata.Come ha fatto #BobWoodward,un grande giornalista,a non rivelare subito quanto gli aveva detto Trump in… - Corriere : Vaccinarsi (anche contro l’influenza) aiuta a non ammalarsi di Covid - TizianaFerrario : Non vedo l'ora di vaccinarmi contro l'influenza e poi quando arriverà il vaccino contro il Covid.Devo controllare q… - fisco24_info : Covid o influenza, ecco cosa servirà per essere riammessi a scuola: Due strade per i medici: certificato medico per… - cesarebrogi1 : RT @Corriere: Vaccinarsi (anche contro l’influenza) aiuta a non ammalarsi di Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid influenza Covid o influenza, ecco cosa servirà per essere riammessi a scuola Il Sole 24 ORE Un altro contagio, classe in quarantena. E la scuola trema

Le scuole già riaperte sono pochissime, ma scattano già le quarantene per i contagi da coronavirus tra gli ... studente che manifesti sintomi simil-influenzali. Sempre ieri sono partiti i ...

Andrea Crisanti: Il contagio spiegato

In Veneto, nella regione dove si è registrato il primo caso di Coronavirus che ha anticipato anche il focolaio di lombardo di Codogno, è stato il virologo capace di fermare il Covid. Domani il profess ...

Le scuole già riaperte sono pochissime, ma scattano già le quarantene per i contagi da coronavirus tra gli ... studente che manifesti sintomi simil-influenzali. Sempre ieri sono partiti i ...In Veneto, nella regione dove si è registrato il primo caso di Coronavirus che ha anticipato anche il focolaio di lombardo di Codogno, è stato il virologo capace di fermare il Covid. Domani il profess ...