Covid nel Sannio, due nuovi contagi e due guariti: il bollettino dell'Asl (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Due nuovi casi di Covid nel Sannio, uno a Benevento e l'altro nel comune di Montesarchio. Lo comunica l'Asl di Benevento con il consueto bollettino giornaliero che riporta anche due nuove guarigioni, entrambe a Benevento. Per cui ora i contagi sono 48, di cui 45 in quarantena nel proprio domicilio, 2 ricoverati in ospedale, nel reparto di malattie infettive del 'S.Pio' (una persona di Benevento e uomo di Torrecuso) e uno fuori provincia. Di seguito il bollettino odierno dell'Asl: L'articolo Covid nel Sannio, due nuovi contagi e due guariti: il bollettino dell'Asl proviene da Anteprima24.it.

