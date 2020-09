Covid nel Napoletano: “Obbligo di indossare la mascherina 24 ore su 24” (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCasavatore (Na) – L’aumento dei casi di Coronavirus in Campania ha costretto i sindaci ad adottare nuove misure restrittive per evitare nuovi contagi. Nel comune di Casavatore il Commissario Comunale ha infatti deciso di estendere l’obbligo di indossare la mascherina 24 ore sue 24 all’aperto. Nel provvedimento firmato dal commissario prefettizio si legge: “Obbligo, per l’intero arco della giornata (24 ore su 24) e fino a cessate esigenze, su tutto il territorio comunale di utilizzare protezioni delle vie respiratorie (mascherina facciale) anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e dei locali aperti al pubblico, nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, parchi) ove per la natura, idoneità e caratteristiche fisiche di detti ... Leggi su anteprima24

PiazzapulitaLA7 : ++ La Parlamentare CUNIAL ha aggredito il nostro inviato @AlessioLasta saltandogli addosso e provando a baciarlo ne… - lucatelese : Onorevole Formica, teme il Covid? No. No? La mia è una generazione fortunata. Nel 1943 a 16 anni ero già impe… - Corriere : «Oggi siamo, in due parole, consapevoli e attrezzati. Nel nuovo contesto, dovremmo smettere di avere paura non perc… - Italpress : Effetto Covid sul lavoro, nel secondo trimestre -470 mila occupati - chanpeacock2 : Il sottoscritto dichiara che possono essere gestite aziende in area manager con iscrizione prima del 2012 e possono… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nel Coronavirus nel mondo, in India oltre 96mila casi in 24 ore: è record di contagi la Repubblica Positivo al Covid-19, chiusi gli uffici dell’Avvocatura dello Stato di Roma

Gli uffici della sede centrale dell’Avvocatura generale dello Stato di via dei Portoghesi a Roma resteranno chiusi fino a domani per un’azione di sanificazione straordinaria. Il Covid-19 è arrivato an ...

Vaccino russo anti-coronavirus, lettera degli scienziati: “Incoerenze nei dati di sperimentazione”

Vaccino russo coronavirus: “Incoerenze nei dati della ... per la valutazione della risposta immunitaria” si legge nel documento. In particolare, gli esperti hanno osservato che i livelli ...

Gli uffici della sede centrale dell’Avvocatura generale dello Stato di via dei Portoghesi a Roma resteranno chiusi fino a domani per un’azione di sanificazione straordinaria. Il Covid-19 è arrivato an ...Vaccino russo coronavirus: “Incoerenze nei dati della ... per la valutazione della risposta immunitaria” si legge nel documento. In particolare, gli esperti hanno osservato che i livelli ...