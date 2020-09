Covid, il bollettino di oggi: 1.616 nuovi casi, 175 in terapia intensiva (+11) (Di venerdì 11 settembre 2020) Covid bollettino di oggi. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia, venerdì 11 settembre 2020. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.616 nuovi casi, in lieve crescita rispetto a ieri quando erano stati 1.597. Dall’inizio dell’emergenza Covid in Italia, secondo i dati diffusi oggi Ministero della Salute, hanno contratto il virus 284.796 persone. I decessi per Covid oggi sono 10, un dato che porta il totale dei morti a causa della pandemia in Italia a 35.597. (segue dopo la foto) Gli attuali positivi oggi salgono a 36.767, sono quindi ben 1.059 in più rispetto a ieri. I ricoverati in ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 11 settembre 2020)di. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da-19 in Italia, venerdì 11 settembre 2020. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.616, in lieve crescita rispetto a ieri quando erano stati 1.597. Dall’inizio dell’emergenzain Italia, secondo i dati diffusiMinistero della Salute, hanno contratto il virus 284.796 persone. I decessi persono 10, un dato che porta il totale dei morti a causa della pandemia in Italia a 35.597. (segue dopo la foto) Gli attuali positivisalgono a 36.767, sono quindi ben 1.059 in più rispetto a ieri. I ricoverati in ...

MilanWorldForum : Coronavirus: il bollettino di oggi 11 settembre -) - tamistars : 'Andrà tutto bene', insomma. E settimana prossima aprono le scuole.?? Salgono i nuovi casi di Covid in Italia: so… - paolaparoletta : RT @QSanit: #Covid. Il bollettino: i nuovi casi sono 1.616, continuano a salire i ricoverati in terapia intensiva #Sanità - lanotiziaweb : Bollettino dell’11 settembre, 82 positivi al Covid in Puglia. Nel foggiano 21 casi -