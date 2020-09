Covid e scuola: dieci risposte del pediatra a «cosa fare se…» (Di venerdì 11 settembre 2020) Dopo mesi, mai così tanti, mai così lunghi, mai così diversi dal solito, i cancelli delle scuole d’Italia riaprono i battenti. In quasi tutte le regioni il 14 settembre (in alcune come Alto Adige la campanella è già suonata il 7, in altre − Campania, Puglia, Calabria, Abruzzo e Basilicata − suonerà il 24), data fissata per la ripartenza delle lezioni in presenza dal Ministero dell’Istruzione. Sui calendari nelle case di ogni famiglia, da Nord a Sud, quel cerchietto su quel giorno al centro di settembre è carico più che mai di interrogativi. Le mamme e i papà, dei più piccoli soprattutto, si trovano la notte a farsi mille domande, cercando di capire che fare dinanzi al primo starnuto, al primo colpo di tosse che inevitabilmente capiterà. Leggi su vanityfair

MediasetTgcom24 : Covid, positivo bimbo 8 anni in scuola Firenze: 2 classi in quarantena #firenze - sbonaccini : #scuolaER #sanitaER, riammissione in aula dopo l'assenza: nessun certificato medico per sintomatologie non Covid, n… - SkyTG24 : Coronavirus, il 50% del personale scuola ha fatto i test: 13mila i positivi - SorryNs : RT @carettamc11: 'Finestrini degli #scuolabus aperti d'inverno per fermare il #Covid_19 '.La #DeMicheli invidiosa della visibilità conquist… - pizia21 : RT @FranceskoNew: @tiziueb @ArmandoTerminio @sbonaccini Ma che modo è,quello adottato stasera da @corradoformigli,per parlare di #Covid_19… -