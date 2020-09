Covid, Conte: “Più avanti degli altri nella ripartenza del Paese”. E sul Recovery: “Coinvolgeremo Parlamento e opposizione” (Di venerdì 11 settembre 2020) Il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha partecipato alla presentazione del rapporto annuale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Libro blu 2019. In un passaggio del suo intervento, Conte ha sottolineato come: “Il lockdown é stato un momento per molti versi arduo ma oggi, continuando a vigilare possiamo con fiducia attendere all’opera di ricostruzione più di altri paesi. Noi ora possiamo dedicarci alla ripartenza del paese”. E sul Recovery plan ha assicurato: “In vista della preparazione del Recovery plan italiano coinvolgeremo il Parlamento e tutte le forze sociali, anche di opposizione” L'articolo Covid, Conte: “Più avanti degli ... Leggi su ilfattoquotidiano

La7tv : #piazzapulita Riccardo Iacona: “Nelle piazze dei negazionisti del Covid c’è anche la politica: contro Conte e contr… - borghi_claudio : Voi vi stupite per il servilismo di Padellaro che di fronte alla castroneria di Conte sui morti per covid non lo ha… - VittorioSgarbi : #governodipataccari Quando il Governo Conte regalò guanti e camici alla Cina, ovvero il primo paese al mondo per la… - AgnelloMistico : RT @WCostituzione: @DinoGiarrusso Per voi chi è uno statista? Beppe Grillo che ha appena spedito all'ospedale un giornalista? Conte, che ne… - generacomplotti : RT @francescagraz1: Trump, Conte e l’epoca delle bugie senza limiti. Post verità, fake news, hanno indebolito discorso pubblico. Fenomeno a… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Conte Covid: Conte, piu avanti di altri in ripartenza paese Il Sole 24 ORE De Laurentiis positivo, l'ultimo weekend a Capri tra cene in villa e barca blindata

Sull'isola di Capri è arrivato a bordo della sua barca, il «Manitoba», lo scorso venerdì in serata. Qui lo aspettava la moglie Jacqueline che non ha mai lasciato l'isola dalla fine di giugno. Sabato s ...

Coronavirus, ultime notizie. Gran Bretagna: Pil +6,6% a luglio. Federfarma: «Le farmacie non riescono a ordinare il vaccino antinfluenzale»

«Io vedo la luce in fondo al tunnel, penso che da qui a un po' di mesi avremo notizie incoraggianti dal mondo scientifico, ma in questi mesi dobbiamo resistere. I comportamenti di ciascuno sono davver ...

Sull'isola di Capri è arrivato a bordo della sua barca, il «Manitoba», lo scorso venerdì in serata. Qui lo aspettava la moglie Jacqueline che non ha mai lasciato l'isola dalla fine di giugno. Sabato s ...«Io vedo la luce in fondo al tunnel, penso che da qui a un po' di mesi avremo notizie incoraggianti dal mondo scientifico, ma in questi mesi dobbiamo resistere. I comportamenti di ciascuno sono davver ...