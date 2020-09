Covid | arriva la videocamera che misura il distanziamento sociale

Leggi su bloglive

(Di venerdì 11 settembre 2020) In epoca diilè una delle norme principali da rispettare per evitare il contagio. In Italia sviluppatachequanta distanza c’è tra le persone. ““, due parole che abbiamo imparato bene negli ultimi mesi. Si tratta di una delle norme principali per evitare il contagio da, assieme alla pulizia delle mani e all’uso della mascherina sanitaria. Abbiamo però capito sulla nostra pelle quanto sia difficile mantenere il metro (metro e mezzo, due metri) di distanza interpersonale, e ciò va a creare nella maggior parte dei casi degli assembramenti. In Italia però è stata sviluppata una telecamera che...