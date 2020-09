Covid, Affitto ridotto del 40% dal Tribunale. La sentenza che cambia tutto (Di venerdì 11 settembre 2020) Se n’era già parlato all’inizio del mese, quando un pronunciamento della Corte di Cassazione aveva dato il via libera alla rinegoziazione dei contratti, sul principio della reciproca buona fede, in seguito all’emergenza Covid ed alle misure introdotte durante gli ultimi mesi. Ora si va decisamente oltre, con la sentenza di un Tribunale che riconosce un diritto al quasi dimezzamento del canone d’Affitto. Negozi e attività commerciali possono ottenere uno sconto per l’Affitto, se i loro incassi sono crollati per il Covid. La sentenza Il principio, con una sentenza che rischia di essere un importante precedente e che farà discutere, è al centro di un’ordinanza del Tribunale di ... Leggi su quifinanza

infoiteconomia : «Affitto ridotto causa Covid». E il ristoratore vince la causa - infoiteconomia : Nuovo sconto affitto causa Covid - infoiteconomia : Affitto ridotto causa Covid: per il tribunale di Roma è giusto - marcobava : SE NON MI FAI LO SCONTO SULL'AFFITTO PER IL COVID, ME LO APPLICO DA SOLO. E VINCO PURE IN TRIBUNALE - infoitinterno : Roma, «affitto ridotto causa Covid». E il ristoratore vince la causa -